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Апарати "від Маска" не підходять тяжкохворим - експерт

они призначені для використання пацієнтам із захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам
Апарати штучної вентиляції легенів, які пожертвувала Tesla, не можуть бути використані при реанімації та, відповідно, не допоможуть критично хворим із COVID-19.
Апарати "від Маска" не підходять тяжкохворим - експерт Фото: Twitter

Про це заявив глава корпорації ResMed Мік Фарелл, повідомляє Wccftech, передає УКРІНФОРМ.

"Хоча апарати для вентиляції, пожертвувані Tesla і її керівником (Ілоном Маском - ред.), дійсно були схвалені FDA для використання пацієнтам із коронавірусом, вони не є обладнанням, яке вкрай необхідне для лікарень у цей кризовий час", - йдеться в повідомленні.

За словами Фарелла, апарати, що мають назву Bi-PAP, були розроблені п'ять років тому і не є інвазивними. Вони призначені для використання пацієнтам із захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам, хоча і за допомогою машини. Вони підходять для хворих на легкі випадки пневмонії або апное сну.

В апаратах передбачено лицьову маску для доставки повітря, що відрізняється від принципу роботи машин, які використовуються пацієнтам із коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. Такі хворі потребують подачі повітря безпосередньо в легені за допомогою трубки.

Нагадаємо, що засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.

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03 04 2020 17:40
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