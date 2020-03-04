Апарати "від Маска" не підходять тяжкохворим - експерт
Про це заявив глава корпорації ResMed Мік Фарелл, повідомляє Wccftech, передає УКРІНФОРМ.
"Хоча апарати для вентиляції, пожертвувані Tesla і її керівником (Ілоном Маском - ред.), дійсно були схвалені FDA для використання пацієнтам із коронавірусом, вони не є обладнанням, яке вкрай необхідне для лікарень у цей кризовий час", - йдеться в повідомленні.
За словами Фарелла, апарати, що мають назву Bi-PAP, були розроблені п'ять років тому і не є інвазивними. Вони призначені для використання пацієнтам із захворюваннями, при яких пацієнт може дихати сам, хоча і за допомогою машини. Вони підходять для хворих на легкі випадки пневмонії або апное сну.
В апаратах передбачено лицьову маску для доставки повітря, що відрізняється від принципу роботи машин, які використовуються пацієнтам із коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. Такі хворі потребують подачі повітря безпосередньо в легені за допомогою трубки.
Нагадаємо, що засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.
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