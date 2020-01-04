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Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ

«У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла»
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.
Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ Фото: gettyimages.com

Про це американський бізнесмен написав у своєму Twitter, передає УКРІНФОРМ.

«У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла», - написав він, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.

Єдина вимога Маска полягає в тому, щоб обладнання було доправлене негайно до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів, а не відправлене припадати пилом на склад.

Раніше Маск закупив і передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.

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01 04 2020 16:00
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