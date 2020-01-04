Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ
Про це американський бізнесмен написав у своєму Twitter, передає УКРІНФОРМ.
We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020
«У нас є додаткові схвалені FDA апарати для вентиляції. Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла», - написав він, зазначивши, що самі пристрої та доставка будуть безкоштовними.
Єдина вимога Маска полягає в тому, щоб обладнання було доправлене негайно до пацієнтів, які потребують вентиляції легенів, а не відправлене припадати пилом на склад.
Раніше Маск закупив і передав Каліфорнії понад 1000 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).
Нагадаємо, що станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.
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