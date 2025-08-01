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Апеляційний суд Боснії підтримав вирок Додіку

01 серпня 2025, 16:02
Апеляційний суд Боснії підтримав вирок Додіку
Мілорад Додік Фото: Google.com
Йдеться про один рік ув’язнення і шість років політичної заборони через сепаратистські дії.

Сьогодні, 1 серпня, Апеляційний суд Боснії і Герцеговини підтвердив попереднє рішення суду, яким президента Республіки Сербської Мілорада Додіка засудили до одного року тюремного ув’язнення.

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Окрім ув’язнення, суд призначив Додіку шестирічну заборону займатися політичною діяльністю через сепаратистські дії.

Ще в березні 2025 року прокуратура Боснії видала ордер на арешт Додіка та ще двох високопосадовців Республіки Сербської за антиконституційну діяльність.

Це сталося після того, як у лютому суд виніс вирок — один рік ув’язнення та шестирічну заборону на державні посади.

 
Боснія і ГерцеговинасудМілорад Додік

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