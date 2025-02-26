У Боснії на рік ув'язнили проросійського Додіка
В середу, 26 лютого, Суд у Боснії та Герцеговині виніс вирок лідеру проросійських боснійських сербів Мілораду Додіку і засудив до одного року ув'язнення.
Про це повідомляє портал Dnevni avaz.
Додіку заборонили здійснювати політичну діяльність на наступні шість років через його сепаратистські дії.
Рішення було увалене в Сараєві після річного судового процесу, де Додіка звинувачували в непокорі рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який контролює миротворчі процеси в країні.
Додік і адвокати не з'явилися в суді під час оголошення вироку.
Лідер боснійських сербів заперечив підпорядкування будь-якому рішенню суду та заявив, що готовий вжити "радикальних заходів", зокрема, погрожуючи відокремленням Республіки Сербської від решти Боснії.
Наразі це лише перша інстанція, тому вирок ще не набрав законної сили.
В той же час, тисячі його прихильників зібралися на мітингу в Баня-Луці, головному місті Сербської Республіки. Багато з них вважають, що Шмідт не має права втручатися, оскільки його призначення не схвалила Рада Безпеки ООН.
Також сьогодні стало відомо, що проросійського політика і кандидата у президенти Румунії Джорджеску затримали.