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У Боснії на рік ув'язнили проросійського Додіка

26 лютого 2025, 21:23
У Боснії на рік ув'язнили проросійського Додіка
Мілорад Додік Фото: Google.com
Його звинувачували в непокорі рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта,я який контролює миротворчі процеси у країні.

В середу, 26 лютого, Суд у Боснії та Герцеговині виніс вирок лідеру проросійських боснійських сербів Мілораду Додіку і засудив до одного року ув'язнення. 

Про це повідомляє портал Dnevni avaz.

Додіку заборонили здійснювати політичну діяльність на наступні шість років через його сепаратистські дії. 

Рішення було увалене в Сараєві після річного судового процесу, де Додіка звинувачували в непокорі рішенням міжнародного посадовця Крістіана Шмідта, який контролює миротворчі процеси в країні. 

Додік і адвокати не з'явилися в суді під час оголошення вироку.

Лідер боснійських сербів заперечив підпорядкування будь-якому рішенню суду та заявив, що готовий вжити "радикальних заходів", зокрема, погрожуючи відокремленням Республіки Сербської від решти Боснії.

Наразі це лише перша інстанція, тому вирок ще не набрав законної сили. 

В той же час, тисячі його прихильників зібралися на мітингу в Баня-Луці, головному місті Сербської Республіки. Багато з них вважають, що Шмідт не має права втручатися, оскільки його призначення не схвалила Рада Безпеки ООН.

Також сьогодні стало відомо, що проросійського політика і кандидата у президенти Румунії Джорджеску затримали.

 

Боснія і ГерцеговинасудМілорад Додік

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