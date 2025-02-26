Проросійського політика і кандидата у президенти Румунії Джорджеску затримали

Його відправили на допит до Генпрокуратури.

Сьогодні, 26 лютого, генпрокуратура Румунії проводить 47 обшуків у п'яти округах країни в рамках справи, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Ціллю обшуків є група Гораціу Потри, яка близького соратника проросійського політика, екс кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Видання пише, проросійського кандидата затримала поліція.

Наразі його доставили на допит до прокуратури.

Відомо, що прокуратура повідомила, що обшуки проводять в жудецях Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж. Об’єктами обшуків стали 27 фізичних осіб і чотири офіси, які належать юридичним особам.

Гораціу Потра - колишній голова румунських найманців, які воювали в Африці.

Келін Джорджеску звинуватив владу у "прагненні вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах".

Нагадаємо, на початку року кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава.