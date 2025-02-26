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Проросійського політика і кандидата у президенти Румунії Джорджеску затримали

26 лютого 2025, 18:47
Проросійського політика і кандидата у президенти Румунії Джорджеску затримали
Фото: rbc.ua
Його відправили на допит до Генпрокуратури.

Сьогодні, 26 лютого, генпрокуратура Румунії проводить 47 обшуків у п'яти округах країни в рамках справи, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої кампанії або публічне підбурювання до злочину.

Про це повідомляє Радіо Свобода. 

Ціллю обшуків є група Гораціу Потри, яка близького соратника проросійського політика, екс кандидата в президенти Келіна Джорджеску. 

Видання пише, проросійського кандидата затримала поліція. 

Наразі його доставили на допит до прокуратури. 

Відомо, що прокуратура повідомила, що обшуки проводять в жудецях Сібіу, Муреш, Тіміш, Ілфов і Клуж. Об’єктами обшуків стали 27 фізичних осіб і чотири офіси, які належать юридичним особам.

Гораціу Потра - колишній голова румунських найманців, які воювали в Африці. 

Келін Джорджеску звинуватив владу у "прагненні вигадати докази, щоб виправдати крадіжку виборів і зробити все, щоб заблокувати моє нове висування на президентських виборах".

Нагадаємо, на початку року кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава

 
РумуніяКелінДжорджеску

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