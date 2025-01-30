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Кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава

30 січня 2025, 15:51
Кандидат у президенти Румунії закликав розділити Україну і заявив, що це вигадана держава
Фото: zn.ua
Українське міністерство закордонних справ вже відреагувало.

В четвер, 30 січня, МЗС України засудило заяву румунського політика Каліна Джорджеску, який зазіхнув на суверенітет і цілісність країни.

Про це написано у заяві зовнішньополітичного відомства.

"Заяви Джорджеску є виявом крайньої неповаги до України та українського народу. На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джорджеску позиціонувати себе як “незалежного” політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у москві", - йдеться в заяві.

Також у відомстві оголосили про категоричну неприйнятність і засудило ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН і базовим демократичним цінностям.

МЗС висловило переконання, що в інтересах Румунії і її народу - це досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі, безпеці та процвітанні для наших людей. У плани Кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить.

У міністерстві додали, що цінують тверду підтримку з самого початку повномасштабної війни рф проти нашої держави з боку Румунії та її народу.

"Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо наших двох народів", – підсумували в заяві.

Нагадаємо, що під час спілкування з журналістом Іоном Кристою кандидат у президенти Румунії Калін Джорджеску назвав Україну вигаданою державою і заявив про її поділ, зокрема про інтерес у Північній Буковині, Буджаку та частині Закарпаття.

 

 
РумуніяУкраїназаяви

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