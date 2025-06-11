Апеляційний суд дозволив США захищатися від інших країн митами – Трамп
Президент Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд США дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".
Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.
"Федеральний апеляційний суд постановив, що США можуть використовувати мита "для захисту від інших країн", - йдеться у дописі.
Трамп написав, що велика й важлива перемога для США.
Нагадаємо, що в кінці травня суд США заблокував мита Трампа і визнав їх неконституційними.