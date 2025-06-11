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Апеляційний суд дозволив США захищатися від інших країн митами – Трамп

11 червня 2025, 18:27
Апеляційний суд дозволив США захищатися від інших країн митами – Трамп
Фото: vikka.ua
Кілька тижнів тому суд визнав мита Трампа неконституційними, проте президент США подав апеляцію.

Президент Дональд Трамп заявив, що федеральний апеляційний суд США дозволив використовувати мита "для захисту від інших країн".

Про це Трамп написав в соцмережі Truth Social.

"Федеральний апеляційний суд постановив, що США можуть використовувати мита "для захисту від інших країн", - йдеться у дописі. 

Трамп написав, що велика й важлива перемога для США.

Нагадаємо, що в кінці травня суд США заблокував мита Трампа і визнав їх неконституційними.

 

СШАДональд Трампмитасуд

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