Апеляційний суд підтвердив стягнення з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа
"Видати виконавчий лист на примусове виконання часткового арбітражного рішення ... про сплату ОПЗ на користь компанії Ostchem Holding Limited ...", - йдеться в ухвалі суду від 24 квітня, повний текст якого складено 25 квітня, повідомляє LB.ua.
Згідно з документом, оприлюдненим в Єдиному реєстрі судових рішень, ОПЗ відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня 2016 року має заплатити Ostchem майже $193,26 млн основного боргу і $57,98 млн штрафів.
ОПЗ заперечував проти такого визначення українського суду, зазначаючи, що підприємство стоїть з середини 2018 року і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства і загроз техногенної та екологічної катастрофи. Крім того ФДМ заявляв, що укладені в 2019 році контракти ОПЗ і Ostchem є нікчемними.
Апеляційна скарга на це визначення може бути подана до Верховного суду протягом 30 днів.
Нагадаємо, що Барвінківський районний суд Харківської області заборонив компанії "Харківгаз", яка належить до групи "РГК" Дмитра Фірташа, донараховувати споживачам додаткові обсяги спожитого газу за "приведення обсягів газу до стандартних умов".
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