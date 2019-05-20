Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Апеляційний суд підтвердив стягнення з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа

Борг ОПЗ перед Фірташем виник у 2013 році
Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Holding Limited за постачання газу.
Апеляційний суд підтвердив стягнення з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа Фото: Reuters

"Видати виконавчий лист на примусове виконання часткового арбітражного рішення ... про сплату ОПЗ на користь компанії Ostchem Holding Limited ...", - йдеться в ухвалі суду від 24 квітня, повний текст якого складено 25 квітня, повідомляє LB.ua.

Згідно з документом, оприлюдненим в Єдиному реєстрі судових рішень, ОПЗ відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу від 25 липня 2016 року має заплатити Ostchem майже $193,26 млн основного боргу і $57,98 млн штрафів.

ОПЗ заперечував проти такого визначення українського суду, зазначаючи, що підприємство стоїть з середини 2018 року і виконання рішення Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства і загроз техногенної та екологічної катастрофи. Крім того ФДМ заявляв, що укладені в 2019 році контракти ОПЗ і Ostchem є нікчемними.

Апеляційна скарга на це визначення може бути подана до Верховного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, що Барвінківський районний суд Харківської області заборонив компанії "Харківгаз", яка належить до групи "РГК" Дмитра Фірташа, донараховувати споживачам додаткові обсяги спожитого газу за "приведення обсягів газу до стандартних умов".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 05 2019 21:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.