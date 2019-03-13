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Суд заборонив облгазу Фірташа донараховувати обсяги газу споживачам

НКРЕКП планує перевірити 19 облгазів
Барвінківський районний суд Харківської області заборонив компанії "Харківгаз", яка належить до групи "РГК" Дмитра Фірташа, донараховувати споживачам додаткові обсяги спожитого газу за "приведення обсягів газу до стандартних умов".
Суд заборонив облгазу Фірташа донараховувати обсяги газу споживачам Фото: Reuters

Відповідне рішення суд ухвалив за позовом побутового споживача газу, ім’я якого не вказується.

"Це рішення доводить незаконність застосування "газових коефіцієнтів" фірташевськими компаніями. Позивач довів, що за свої права варто боротись", — прокоментували рішення суду в Нафтогазі.

Зазначимо, що напередодні у Нафтогазі заявляли, що облгази Фірташа спробують зірвати виплату субсидій у грошовій формі. Так, там вважають, що облгази навмисно не висилають споживачам платіжки за спожитий газ.

12 березня регулятор з тарифів розпочав перевірку 8 облгазів за донарахування спожитих обсягів газу.

Загалом НКРЕКП планує перевірити 19 облгазів. За даними регулятора, ці установи донараховували українцям до 10% обсягів спожитого газу за "приведення до стандартних умов".

Нагадаємо, що наприкінці 2018 року облгази почали надсилати споживачам платіжки зі збільшеними, донарахованими обсягами споживання. 23 листопада 2018 року НКРЕКП заборонила облгазам здійснювати такі донарахування у платіжках. Облгази цю заборону проігнорували, а 15 лютого 2019 року подали на НКРЕКП до суду.

Стандартні умови — це умови постачання газу, відповідно до яких температура повітря має складати 20 градусів тепла за Цельсієм, а тиск 760 міліметрів ртутного стовпчика. Проте ці умови майже ніколи не дотримуються, через що обсяги спожитого газу можуть відрізнятися від тих, за якими розраховувались платіжки.

Раніше Державна регуляторна служба надала дозвіл на проведення позапланових перевірок 20 операторів газорозподільних систем.

 

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13 03 2019 11:25
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