CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАпеляційний суд України розгляне скаргу захисту екс-президента України Віктора Януковича, сторона обвинувачення вже підготувала заперечення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Апеляційний суд розгляне скаргу у справі Януковича
Апеляційний суд міста Києва 13 червня розгляне апеляційну скаргу захисту екс-президента Віктора Януковича на вирок Оболонського райсуду столиці, яким він був засуджений за державну зраду
Віктор Янукович. Фото: ukrinform.ua
"Апеляційний суд 13 червня розгляне скаргу адвокатів на вирок Януковичу", - сказав прокурор Руслан Кравченко, йдеться в "Укрінформ".
Кравченко додав, що сторона обвинувачення підготувала заперечення на скаргу захисників колишнього президента.
Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.
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20 05 2019 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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