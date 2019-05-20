Апеляційний суд розгляне скаргу у справі Януковича

Апеляційний суд міста Києва 13 червня розгляне апеляційну скаргу захисту екс-президента Віктора Януковича на вирок Оболонського райсуду столиці, яким він був засуджений за державну зраду

Апеляційний суд України розгляне скаргу захисту екс-президента України Віктора Януковича, сторона обвинувачення вже підготувала заперечення.

"Апеляційний суд 13 червня розгляне скаргу адвокатів на вирок Януковичу", - сказав прокурор Руслан Кравченко, йдеться в "Укрінформ".

Кравченко додав, що сторона обвинувачення підготувала заперечення на скаргу захисників колишнього президента.

Нагадаємо, що Оболонський районний суд Києва 24 січня оголосив вирок екс-президенту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Екс-президента засудили до 13 років в'язниці.

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