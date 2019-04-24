Янукович хоче повернутися в Україну під час президентства Зеленського, - адвокат
Перебування Януковича в Росії "тимчасове і вимушене", заявив адвокат Януковича Віталій Сердюк в інтерв'ю виданню "Известия".
"Після зміни влади в Києві з'являється шанс, що процес проти Віктора Януковича перестане бути політизованим", - сказав Сердюк.
За його словами, захист буде домагатися зняття з екс-президента всіх звинувачень і оскаржить уже винесений вирок.
Сердюк нагадав, що Янукович відправив новообраному голові держави вітальне повідомлення. Разом з тим, підкреслив адвокат, цей жест "ніяк не пов'язаний з його бажанням повернутися на батьківщину".
"Дійсно, наміри повернутися Віктор Янукович має. І ми над цим працюємо з перших днів боротьби за його права. Обрання Зеленського жодним чином не впливає на саме бажання Януковича. Так само як це не впливає на нашу процесуальну роботу: як боролися, так і боротимемося", - запевнив адвокат.
Крім того, за даними видання, в "Опозиційному блоці" пояснили, що Зеленський "не має мотиву переслідувати Януковича", однак для повернення втікача потрібен час, "потрібно почекати, поки хоча б частково пройде зміна політичних еліт".
Нагадаємо, Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.
На думку Януковича, перед Зеленським нині "нелегкі завдання", - мир, об'єднання народу, відновлення законності й справедливості, покращення добробуту українців.
"Українці довірилися вам і сподіваюся, що ви повернете нашому народу мир і процвітання", - ідеться у привітанні Януковича.
Додамо, спікер штабу Володимира Зеленського прокоментував привітання з перемогою від президента-утікача Віктора Януковича, вказавши, що команда обійдеться без таких привітань і підтримки.
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