"Обійдемося без цієї підтримки", - штаб Зеленського про привітання Януковича

Лідер голосування не потребує привітань від утікача, наголосив Разумков

Спікер штабу Володимира Зеленського прокоментував привітання з перемогою від президента-утікача Віктора Януковича, вказавши, що команда обійдеться без таких привітань і підтримки.

"Упродовж усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану підтримку від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань", - сказав Дмитро Разумков агентству "Інтерфакс-Україна".

Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.

На думку Януковича, перед Зеленським нині "нелегкі завдання", - мир, об'єднання народу, відновлення законності й справедливості, покращення добробуту українців.

"Українці довірилися вам і сподіваюся, що ви повернете нашому народу мир і процвітання", - ідеться у привітанні Януковича.

Також прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.

Раніше, лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії".

Також, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.