"Обійдемося без цієї підтримки", - штаб Зеленського про привітання Януковича
"Упродовж усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану підтримку від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань", - сказав Дмитро Разумков агентству "Інтерфакс-Україна".
Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.
На думку Януковича, перед Зеленським нині "нелегкі завдання", - мир, об'єднання народу, відновлення законності й справедливості, покращення добробуту українців.
"Українці довірилися вам і сподіваюся, що ви повернете нашому народу мир і процвітання", - ідеться у привітанні Януковича.
Також прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.
Раніше, лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії".
Також, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.
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