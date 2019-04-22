Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

"Обійдемося без цієї підтримки", - штаб Зеленського про привітання Януковича

Лідер голосування не потребує привітань від утікача, наголосив Разумков
Спікер штабу Володимира Зеленського прокоментував привітання з перемогою від президента-утікача Віктора Януковича, вказавши, що команда обійдеться без таких привітань і підтримки.
"Обійдемося без цієї підтримки", - штаб Зеленського про привітання Януковича Фото: EPA / ZOYA SHU

"Упродовж усієї кампанії команда Зеленського отримувала так звану підтримку від російських пропагандистів і колишніх українських чиновників. Ми обійдемося як без цієї підтримки, так і без їхніх привітань", - сказав Дмитро Разумков агентству "Інтерфакс-Україна".

Янукович надіслав свої привітання Володимиру Зеленському з перемогою на виборах президента України.

На думку Януковича, перед Зеленським нині "нелегкі завдання", - мир, об'єднання народу, відновлення законності й справедливості, покращення добробуту українців.

"Українці довірилися вам і сподіваюся, що ви повернете нашому народу мир і процвітання", - ідеться у привітанні Януковича.

Також прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв прокоментував перемогу Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів в Україні. На думку Мєдвєдєва, "є шанси на покращення взаємодії" між країнами.

Раніше, лідер Чечні Рамзан Кадиров побажав переможцю українських президентських виборів Володимиру Зеленському "удачі в єднанні народів України і Росії".

Також, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 73,2% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць. За чинного президента Петра Порошенка - 25,3%. Зіпсували бюлетень 1,5%.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2019 12:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.