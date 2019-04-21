МЗС РФ про результати виборів: Україна тепер може зробити "перезавантаження"
"Україна може здійснити перезавантаження. Не в сенсі перерозподілу грошових потоків з одних кишень в інші. А справжню, засновану на усвідомленні необхідності консолідації народу не на основі сили, а на основі вироблення загальнонаціонального порядку. Щоб наступного разу не довелося, як зараз, відключати від голосування мільйони власних громадян", - написала Захарова у Facebook.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав: "Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху".
Додамо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.
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