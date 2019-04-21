МЗС РФ про результати виборів: Україна тепер може зробити "перезавантаження"

"Щоб наступного разу не довелося, як зараз, відключати від голосування мільйони власних громадян"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що після президентських виборів Україна може здійснити перезавантаження.

"Україна може здійснити перезавантаження. Не в сенсі перерозподілу грошових потоків з одних кишень в інші. А справжню, засновану на усвідомленні необхідності консолідації народу не на основі сили, а на основі вироблення загальнонаціонального порядку. Щоб наступного разу не довелося, як зараз, відключати від голосування мільйони власних громадян", - написала Захарова у Facebook.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав: "Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху".

Додамо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль готовий пояснювати будь-якому політикові свою позицію щодо Донбасу і вважає, що не підлягає обговоренню тема приналежності анексованого Криму.