Зеленський розповів що скаже Путіну, коли зустрінеться з ним

"Нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям"

Комік, кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним.

"Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху", - сказав Зеленський під час брифінгу в своєму штабі, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

Лідер партії "Бітьківщина" Юлія Тимошенко, у свою чергу переконана, що виходить у другий тур.