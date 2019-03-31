Зеленський розповів що скаже Путіну, коли зустрінеться з ним
"Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху", - сказав Зеленський під час брифінгу в своєму штабі, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
Лідер партії "Бітьківщина" Юлія Тимошенко, у свою чергу переконана, що виходить у другий тур.
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