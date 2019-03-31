Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Зеленський розповів що скаже Путіну, коли зустрінеться з ним

"Нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям"
Комік, кандидат у президенти Володимир Зеленський розповів, що скаже президенту РФ Володимиру Путіну, якщо переможе на виборах і зустрінеться з ним.
Зеленський розповів що скаже Путіну, коли зустрінеться з ним Володимир Зеленський

"Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху", - сказав Зеленський під час брифінгу в своєму штабі, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.

Лідер партії "Бітьківщина" Юлія Тимошенко, у свою чергу переконана, що виходить у другий тур

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 03 2019 22:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.