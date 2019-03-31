У Тимошенко порахували, що вона друга

Сама ж Тимошенко, як вони обіцяють, вийде на брифінг о 20.15

Представники партії "Батьківщина" переконують, що за даними їхніх екзит-полів Юлія Тимошенко виходить у другий тур.

Депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що за їхніми підрахунками, 27% отримує Володимир Зеленський, 20.9% бере Юлія Тимошенко і 17.5% отримує Петро Порошенко, повідомляє "Українська правда".

Крім Соболєва до журналістів вийшли депутати фракції Тимошенко – Сергій Власенко та Іван Крулько.

"Ми будемо оголошувати паралельний підрахунок, як лише отримаємо перші офіційні протоколи ДВК", – зазначив у свою чергу Власенко.

"Що стосується екзит-полів – на жаль, соціологічні дослідження стали інструментом маніпуляцій", – сказав також він.

Нагадаємо, за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.