У Тимошенко порахували, що вона друга
Депутат "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що за їхніми підрахунками, 27% отримує Володимир Зеленський, 20.9% бере Юлія Тимошенко і 17.5% отримує Петро Порошенко, повідомляє "Українська правда".
Крім Соболєва до журналістів вийшли депутати фракції Тимошенко – Сергій Власенко та Іван Крулько.
"Ми будемо оголошувати паралельний підрахунок, як лише отримаємо перші офіційні протоколи ДВК", – зазначив у свою чергу Власенко.
"Що стосується екзит-полів – на жаль, соціологічні дослідження стали інструментом маніпуляцій", – сказав також він.
Нагадаємо, за даними "Національного екзит-полу", за Володимира Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%.
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