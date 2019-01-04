У Путіна відповіли Зеленському щодо компенсацій Росією за Крим і Донбас
Про це він сказав у понеділок журналістам, коментуючи висловлювання кандидата в президенти України Володимира Зеленського, який заявив, що в разі зустрічі з Володимиром Путіним він має намір звимагати від нього повернення територій і виплати компенсацій Україні за їхнє захоплення, повідомляє УП з посиланням на російський "Інтерфакс".
Він вкотре заявив, що Росія нібито не окуповує "ніяких українських територій".
Повідомляється, що з приводу анексованого Криму Пєсков заявив, що ця тема не підлягає обговоренню і "закрита раз і назавжди".
При цьому слова "окупація" і "анексія" прес-секретар Путіна назвав "абсолютно такими, що не застосовуються до Криму ні де-факто, ні де-юре".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час прес-конференції сказав: "Якщо я зустрінусь з паном Путіним, я йому скажу: нарешті ви повернули наші території, скільки готові ще компенсувати грошей за те, що відібрали наші території і допомагали людям, які брали участь у ескалації Криму та Донбасу, допомагали їм на всьому цьому страшному, жорстокому, огидному шляху".
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія опрацювала 70,61% протоколів, за попередніми результатами лідер - Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка, який на другому місці, на 14,28 відсоткових пунктів.
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