Підраховано 70% протоколів: Зеленський збільшив відрив від Порошенка
Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.
Зеленського підтримали 30,46% виборців, а Порошенка – 16,18%.
Зеленський лідирує у 19 областях та місті Київ. За Порошенка найбільше проголосували в Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.
Також Порошенко отримав найбільшу підтримку закордоном.
За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13.15% виборців.
Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,54% голосів.
Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними ЦВК, у голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.
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