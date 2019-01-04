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Підраховано 70% протоколів: Зеленський збільшив відрив від Порошенка

Зеленського підтримали 30,46% виборців, а Порошенка – 16,18%
Центральна виборча комісія опрацювала 70,61% протоколів, за попередніми результатами лідер - Володимир Зеленський випереджає Петра Порошенка, який на другому місці, на 14,28 відсоткових пунктів.
Підраховано 70% протоколів: Зеленський збільшив відрив від Порошенка Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Такі дані опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії.

Зеленського підтримали 30,46% виборців, а Порошенка – 16,18%.

Зеленський лідирує у 19 областях та місті Київ. За Порошенка найбільше проголосували в Тернопільській, Івано-Франківській та Львівській областях.

Також Порошенко отримав найбільшу підтримку закордоном. 

За лідерку ВО "Батьківщина" Юлію Тимошенко проголосували 13.15% виборців.

Кандидат від "Опозиційною платформи - За життя" Юрій Бойко отримав 11,54% голосів.

Найбільше Бойка підтримали у Луганській і Донецькій областях.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними ЦВК, у голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.

 
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01 04 2019 12:38
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