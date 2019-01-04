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11 млн виборців не брали участь у виборах президента України

Вибори проігнорували 11 мільйонів українців
У голосуванні на виборах президента України не брали участі майже 11 млн виборців.
11 млн виборців не брали участь у виборах президента України Фото: gettyimages.com

Кількість виборців, внесених до списку, склало 29 млн 622 тис. 821 осіб.

У той же час кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, склало 18 млн 817 тис. 656 осіб, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, інформує "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.

У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.

 

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01 04 2019 11:58
ТЕГИ: вибори, ЦВК
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