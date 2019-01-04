11 млн виборців не брали участь у виборах президента України
Кількість виборців, внесених до списку, склало 29 млн 622 тис. 821 осіб.
У той же час кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, склало 18 млн 817 тис. 656 осіб, повідомляє сайт Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, інформує "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.
Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.
У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.
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