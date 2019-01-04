Порошенко виграв вибори за кордоном
За результатами 98,2% опрацьованих протоколів Порошенка підтримали 38,58% іноземних українців, хто проголосував.
Найбільший відсоток він отримав у Таїланді (57%), Австралії (55%), Чорногорії (53,60%), Індії (51,72%), Ірландії (57%), Норвегії (59,33%), Нідерландах (58,82%), на Кіпрі (50,81%) і інших країнах, свідчать дані Центрвиборчкому.
Володимир Зеленський на другому місці - йому віддали свій голос 26,14%. Він переміг на українських дільницях у таких країнах, як Грузія, Катар, Йорданія, Киргизстан, Вірменія, Латвія, Білорусь, Куба, Польща, Словаччина, Сербія і Туркменістан.
Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.
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