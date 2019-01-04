Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Порошенко виграв вибори за кордоном

За нього проголосували 38,58%, за Зеленського - 26,14%
У закордонному виборчому окрузі на виборах президента України перемогу здобув діючий голова держави Петро Порошенко.
Порошенко виграв вибори за кордоном Фото: twitter.com/poroshenko

За результатами 98,2% опрацьованих протоколів Порошенка підтримали 38,58% іноземних українців, хто проголосував.

Найбільший відсоток він отримав у Таїланді (57%), Австралії (55%), Чорногорії (53,60%), Індії (51,72%), Ірландії (57%), Норвегії (59,33%), Нідерландах (58,82%), на Кіпрі (50,81%) і інших країнах, свідчать дані Центрвиборчкому.

Володимир Зеленський на другому місці - йому віддали свій голос 26,14%. Він переміг на українських дільницях у таких країнах, як Грузія, Катар, Йорданія, Киргизстан, Вірменія, Латвія, Білорусь, Куба, Польща, Словаччина, Сербія і Туркменістан.

Нагадаємо, що 31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними із територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%. ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 04 2019 11:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.