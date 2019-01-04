ЦВК: вибори відбулися
"Вибори пройшли без системних порушень, про що говорять і Національна поліція, і спостерігачі. Ми можемо констатувати, що волевиявлення українського народу відбулося", - сказала вона на брифінгу в неділю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зі свого боку заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що майже всі дільниці відкрилися вчасно, передають Українськi Новини.
Серед причин затримок відкриття дільниць були такі: 8 комісій проставили в бюлетенях штамп "Вибув", близько 10 дільниць не перейшли вчасно на "літній час", ще близько десятка затягнули проведення ранкових засідань.
Закрилися практично всі дільниці вчасно, і тільки в Польщі та Німеччині перед закриттям дільниць були черги, проте всі виборці проголосували.
Радченко також зазначив, що протягом голосування кілька дільничних комісій вимагали у виборців з ID-картками прописку, однак усім їм у підсумку видали бюлетені.
Він також перерахував курйози на виборах: на одній з дільниць побилися два спостерігачі від громадських організацій, намагаючись зафіксувати порушення; у Львівській області через втрату ключів сейф із виборчою документацією довелося відкривати болгаркою; в Сумській області виборець намагався винести в роті бюлетень; в Херсонській області 18 дільниць на недовгий проміжок часу залишилися без світла.
31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.
ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
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