ЦВК: вибори відбулися

Голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук зазначила, що вибори президента України 31 березня відбулися і пройшли без системних порушень.

"Вибори пройшли без системних порушень, про що говорять і Національна поліція, і спостерігачі. Ми можемо констатувати, що волевиявлення українського народу відбулося", - сказала вона на брифінгу в неділю ввечері, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зі свого боку заступник голови ЦВК Євген Радченко повідомив, що майже всі дільниці відкрилися вчасно, передають Українськi Новини.

Серед причин затримок відкриття дільниць були такі: 8 комісій проставили в бюлетенях штамп "Вибув", близько 10 дільниць не перейшли вчасно на "літній час", ще близько десятка затягнули проведення ранкових засідань.

Закрилися практично всі дільниці вчасно, і тільки в Польщі та Німеччині перед закриттям дільниць були черги, проте всі виборці проголосували.

Радченко також зазначив, що протягом голосування кілька дільничних комісій вимагали у виборців з ID-картками прописку, однак усім їм у підсумку видали бюлетені.

Він також перерахував курйози на виборах: на одній з дільниць побилися два спостерігачі від громадських організацій, намагаючись зафіксувати порушення; у Львівській області через втрату ключів сейф із виборчою документацією довелося відкривати болгаркою; в Сумській області виборець намагався винести в роті бюлетень; в Херсонській області 18 дільниць на недовгий проміжок часу залишилися без світла.

31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.

ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.