Опрацьовано 60% протоколів: Зеленський - 30,38%, Порошенко - 16,38%
Підрахунки свідчать, що в першому тур виборів президента України переміг актор з "95 кварталу" Володимир Зеленський, за якого проголосували не менш ніж 3,35 млн осіб (30,38%). До другого туру з ним виходить діючий президент Петро Порошенко, за нього проголосували вже 1,81 млн осіб (16,38%).
Далі йдуть лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (1,44 млн голосів, 13,08%), представник проросійської партії "За життя" Юрій Бойко (1,28 млн голосів, 11,58%), лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (778 тисяч голосів, 7,06%), колишній голова СБУ Ігор Смешко (653 тисяч голосів, 5,92%), лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко (565 тисячі голосів, 5,12%), лідер "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул (474 тисячі голосів, 4,29%), єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський (183 тисячі голосів, 1,66%), народний депутат Юрій Тимошенко (67 тисяч голосів, 0,60%).
31 березня в Україні відбувся перший тур виборів президента. За даними Національного екзит-полу, у другий тур виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
За даними зі 181 із 199 територіальних виборчих округів, активність виборців становила 63,5%.
ЦВК має офіційно встановити результати голосування до 10 квітня включно.
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