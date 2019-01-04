Опрацьовано 60% протоколів: Зеленський - 30,38%, Порошенко - 16,38%

Другий тур відбудеться через три тижні - 21 квітня

Центральна виборча комісія на 10:00 опрацювала понад 60% протоколів в електронному вигляді.

Підрахунки свідчать, що в першому тур виборів президента України переміг актор з "95 кварталу" Володимир Зеленський, за якого проголосували не менш ніж 3,35 млн осіб (30,38%). До другого туру з ним виходить діючий президент Петро Порошенко, за нього проголосували вже 1,81 млн осіб (16,38%).

Далі йдуть лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (1,44 млн голосів, 13,08%), представник проросійської партії "За життя" Юрій Бойко (1,28 млн голосів, 11,58%), лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко (778 тисяч голосів, 7,06%), колишній голова СБУ Ігор Смешко (653 тисяч голосів, 5,92%), лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко (565 тисячі голосів, 5,12%), лідер "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул (474 тисячі голосів, 4,29%), єдиний кандидат від націоналістів Руслан Кошулинський (183 тисячі голосів, 1,66%), народний депутат Юрій Тимошенко (67 тисяч голосів, 0,60%).