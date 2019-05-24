CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАпеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвокатів колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковника Володимира Замани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Апеляційний суд звільнив екс-голову Генштабу ЗСУ Заману з-під варти
Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання
Володимир Замана. Фото: file.liga.net
Суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, згідно з яким Заману мали утримувати під вартою до 17 червня включно, повідомив сам Замана в Facebook.
Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання в залі засідань.
Зазначимо, Володимир Замана займав посаду керівника Генштабу ЗСУ з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.
Нагадаємо, 25 лютого 2019 року правоохоронці затримали Володимира Заману і повідомили його про підозру у вчиненні державної зради.
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24 05 2019 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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