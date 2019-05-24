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Апеляційний суд звільнив екс-голову Генштабу ЗСУ Заману з-під варти

Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання
Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу адвокатів колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-полковника Володимира Замани.
Апеляційний суд звільнив екс-голову Генштабу ЗСУ Заману з-під варти Володимир Замана. Фото: file.liga.net

Суд скасував рішення Печерського райсуду Києва, згідно з яким Заману мали утримувати під вартою до 17 червня включно, повідомив сам Замана в Facebook.

Генерал-полковника відпустили під особисте зобов'язання в залі засідань.

Зазначимо, Володимир Замана займав посаду керівника Генштабу ЗСУ з лютого 2012 року по 19 лютого 2014 року.

Нагадаємо, 25 лютого 2019 року правоохоронці затримали Володимира Заману і повідомили його про підозру у вчиненні державної зради.

 
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24 05 2019 15:42
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