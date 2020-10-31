НОВИНИКомпанія Apple тимчасово закриває більшість своїх 20 торгівельних закладів у Франції, оскільки країна готується до повторного запровадження загальнонаціонального карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple через карантин закриває свої магазини у Франції
Станом на 29 жовтня лише 18 торгівельних закладів Apple за межами Франції залишаються тимчасово зачиненими
Фото: AFP
Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9TO5Mac.
Закриття з 30 жовтня буде тимчасовим.
Згідно з новими карантинними обмеженнями у Франції, підприємства, ресторани та кафе будуть закриті для відвідувачів. Обмеження також стосуються закладів Apple.
Магазини Apple у Франції вперше тимчасово закрилися у березні та знову відкрилися 9 червня.
Станом на 29 жовтня лише 18 торгівельних закладів Apple за межами Франції залишаються тимчасово зачиненими.
Усі 509 активних закладів Apple знову відкривались принаймні одного разу з моменту закриття на початку пандемії.
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31 10 2020 12:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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