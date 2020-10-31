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Apple через карантин закриває свої магазини у Франції

Станом на 29 жовтня лише 18 торгівельних закладів Apple за межами Франції залишаються тимчасово зачиненими
Компанія Apple тимчасово закриває більшість своїх 20 торгівельних закладів у Франції, оскільки країна готується до повторного запровадження загальнонаціонального карантину у зв'язку з пандемією COVID-19.
Apple через карантин закриває свої магазини у Франції Фото: AFP

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 9TO5Mac.

Закриття з 30 жовтня буде тимчасовим.

Згідно з новими карантинними обмеженнями у Франції, підприємства, ресторани та кафе будуть закриті для відвідувачів. Обмеження також стосуються закладів Apple.

Магазини Apple у Франції вперше тимчасово закрилися у березні та знову відкрилися 9 червня.

Станом на 29 жовтня лише 18 торгівельних закладів Apple за межами Франції залишаються тимчасово зачиненими.

Усі 509 активних закладів Apple знову відкривались принаймні одного разу з моменту закриття на початку пандемії.

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31 10 2020 12:57
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