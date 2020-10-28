В App Store з'явилась бета-версія супутникового інтернету Starlink
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.
Наразі додаток доступний лише у США для користувачів Apple, а незабаром має з'явитися на платформі Google Play.
Перші запрошення на підписку компанія розіслала електронною поштою. У листі користувачам пояснили, що поки інтернет може працювати з перебоями.
Користувачі Starlink отримають маршрутизатор та антену прийому. Швидкість такого інтернет-з'єднання коливатиметься від 50 Мбіт/с до 150 Мбіт/с, а приблизна затримка сигналу від 20 мс до 40 мс.
Однак, зі збільшенням кількості супутників на орбіті, робота Starlink має значно покращитися. Компанія очікує, що вже влітку 2021 року затримка зв'язку буде на рівні 16 мс.
Нагадаємл, що.SpaceX оголосила час запуску 14-ї місії Starlink
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