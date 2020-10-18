SpaceX оголосила час запуску 14-ї місії Starlink

Запуск 14-й за рахунком місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників компанія Ілона Маска SpaceX планує здійснити сьогодні, 18 жовтня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт SpaceX.

«SpaceX намітила неділю, 18 жовтня, о 8:25 ранку за часом Східного узбережжя (15:25 за Києвом - ред.) для своєї чотирнадцятої місії Starlink, яка виведе на орбіту 60 супутників Starlink», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ракета Falcon 9 вирушить у політ зі стартового комплексу 39A (LC-39A) в Космічному центрі Кеннеді у Флориді.

SpaceX планує вивести на навколоземну орбіту 12 тисяч таких супутників, а потім довести їх кількість до 30 тисяч.

Раніше повідомлялося, що SpaceX планує запуск чергової партії супутників Starlink