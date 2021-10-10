ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple – більше 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Apple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів
Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів
Фото: з вільного доступу
Джерело держмитслужба у Facebook, повідомляє "Економічна правда".
Відомство зазначає, що загалом прибула партія з понад 8 тис. iPhone 13 вартістю близько 7,5 млн доларів.
Державна митна служба України розпочала оформлення товару.
Пресслужба митників уточнила, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні.
"Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів", - повідомили у пресслужбі.
На початку вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.
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10 10 2021 16:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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