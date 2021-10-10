Apple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів

9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple – більше 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13.

Джерело держмитслужба у Facebook, повідомляє "Економічна правда".

Відомство зазначає, що загалом прибула партія з понад 8 тис. iPhone 13 вартістю близько 7,5 млн доларів.

Державна митна служба України розпочала оформлення товару.

Пресслужба митників уточнила, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні.

"Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів", - повідомили у пресслужбі.

На початку вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.