Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Apple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів

Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів
9 жовтня в аеропорт "Бориспіль" прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple – більше 8 тисяч нових смартфонів iPhone 13.
Apple доставила до України першу офіційну партію iPhone на мільйони доларів Фото: з вільного доступу
Джерело держмитслужба у Facebook, повідомляє "Економічна правда".
 
Відомство зазначає, що загалом прибула партія з понад 8 тис. iPhone 13 вартістю близько 7,5 млн доларів.
 
Державна митна служба України розпочала оформлення товару.
 
Пресслужба митників уточнила, що 30 червня компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні.
 
"Офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є ще одним кроком у боротьбі з контрафактом (підробками) та із незаконним ввезенням товарів", - повідомили у пресслужбі.
 
На початку вересня президент Володимир Зеленський зустрівся із генеральним директором компанії Apple Тімом Куком під час свого візиту до США, заявивши, що Україна зацікавлена у зростанні присутності компанії в нашій державі.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2021 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.