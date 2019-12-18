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Apple, Microsoft, Tesla та інших звинували у грубій експлуатації дитячої праці

Автори колективного позову відзначають, що діти, які видобувають кобальтову руду в ДР Конго, працюють "в умовах кам’яного віку"
Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates подала до суду Вашингтона колективний позов проти п'яти американських технологічних гігантів Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies і Alphabet (материнська компанія Google). Їх звинувачують у грубій експлуатації дитячої праці.Міжнародна правозахисна організація International Rights Advocates подала до суду Вашингтона колективний позов проти п'яти американських технологічних гігантів Apple, Microsoft, Tesla, Dell Technologies і Alphabet (материнська компанія Google). Їх звинувачують у грубій експлуатації дитячої праці.
Apple, Microsoft, Tesla та інших звинували у грубій експлуатації дитячої праці Фото: fishki.net

Колектичний позов заснований на позовах 14 анонімних людей, більшість з яких - родичі дітей, які загинули або покалічилися під час видобутку кобальтової руди в Демократичній Республіці Конго, повідомляє "Громадське".

Автори колективного позову відзначають, що діти, які видобувають кобальтову руду в ДР Конго, працюють "в умовах кам’яного віку". За виснажливу працю в нелюдських умовах неповнолітні отримують два-три долари США на місяць, стверджують правозахисники. Позивачі зібрали докази, що технологічні гіганти отримували певну вигоду від експлуатації дитячої праці при видобутку кобальту в ДР Конго.

Кобальт нині часто використовують під час виробництва акумуляторів для різноманітних гаджетів, а також батарей для електромобілів. На території ДР Конго, за останніми наявними даними, міститься понад 65% світових запасів кобальту. Однак видобуток його в цій країні постійно критикують за масові порушення прав людей, які цим займаються, зокрема через нехтування елементарними правилами безпек та експлуатацію дитячої праці.

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18 12 2019 10:30
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