Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл

"Зараз наша країна перебуває у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне з основних наших завдань - забезпечити безпеку наших дітей", - зазначила міністерка освіти Ганна Новосад
Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл, яка передбачає зобов'язання для попередження та реагування на використання закладів освіти у військових цілях.
Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл Фото: ukranews.com

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти, повідомляє "Громадське".

Україна стала 100 країною, яка підписала Декларацію. Документ зобов'язує реагувати на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.

Крім того, одним з аспектів приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я тощо.

"Зараз наша країна перебуває у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне з основних наших завдань - забезпечити безпеку наших дітей", - зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

У МОН додали, що до країн-підписантів Декларації належать як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, де триває збройна агресія. У відомстві переконані, що досвід інших держав стосовно освіти у час збройного конфлікту може бути цінним для України.

Читайте також: В Україні запровадять програми обміну для молоді між містами держави 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2019 15:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.