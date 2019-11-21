"Зараз наша країна перебуває у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне з основних наших завдань - забезпечити безпеку наших дітей", - зазначила міністерка освіти Ганна Новосад

Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл, яка передбачає зобов'язання для попередження та реагування на використання закладів освіти у військових цілях.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти, повідомляє "Громадське".

Україна стала 100 країною, яка підписала Декларацію. Документ зобов'язує реагувати на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.

Крім того, одним з аспектів приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я тощо.

"Зараз наша країна перебуває у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне з основних наших завдань - забезпечити безпеку наших дітей", - зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.

У МОН додали, що до країн-підписантів Декларації належать як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, де триває збройна агресія. У відомстві переконані, що досвід інших держав стосовно освіти у час збройного конфлікту може бути цінним для України.

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