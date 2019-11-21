Україна приєдналася до Декларації про безпеку шкіл
Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти, повідомляє "Громадське".
Україна стала 100 країною, яка підписала Декларацію. Документ зобов'язує реагувати на напади та використання закладів освіти у військових цілях у період збройного конфлікту.
Крім того, одним з аспектів приєднання до Декларації є відновлення освітньої інфраструктури, забезпечення психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприяння проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров'я тощо.
"Зараз наша країна перебуває у надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх, однак попри все одне з основних наших завдань - забезпечити безпеку наших дітей", - зазначила міністерка освіти Ганна Новосад.
У МОН додали, що до країн-підписантів Декларації належать як держави, на території яких немає військових конфліктів, так і ті, де триває збройна агресія. У відомстві переконані, що досвід інших держав стосовно освіти у час збройного конфлікту може бути цінним для України.
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