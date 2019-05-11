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В Україні запровадять програми обміну для молоді між містами держави -уряд

"Це своєрідна інвестиція, яка позитивно вплине на мобільність населення", - додав Гончарук
У 2020 році у Кабінеті міністрів України запровадить програми обміну для молоді між містами та регіонами для того, аби стимулювати мобільність населення.
В Україні запровадять програми обміну для молоді між містами держави -уряд Фото:Укрінформ

Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації проєкту бюджету на 2020 рік до другого читання.

"У нас в Україні дуже часто людина не виїжджає впродовж свого життя зі свого міста і часто її розуміння світу звужується до цього міста. Ми вважаємо, що це неприйнятно, ми хочемо, щоб українці були людьми світу", - повідомив Гончарук.

Він зазначив, що уряд планує вже у 2020 році стимулюватиме мобільність дітей, у якій візьмуть участь понад 100 тисяч дітей.

"Це своєрідна інвестиція, яка позитивно вплине на мобільність населення", - додав Гончарук.

Він також зазначив, що в уряді планують "оптимізувати" мережу шкіл, для того, аби всі учні мали доступ до інтернету та якісної освіти. Загалом на освіту у 2020 році передбачили понад 145 мільярдів гривень.

Нагадаємо, що у МОН розповіли, скільки шкіл в Україні не мають інтернету

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05 11 2019 12:55
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