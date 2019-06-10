У МОН розповіли, скільки шкіл в Україні не мають інтернету
"Станом на 1 січня 2019 року у нас було близько 700 шкіл, 650 з чимось, які не мали доступу до інтернету взагалі. Було близько 9 тисяч загалом шкіл по Україні, які мали доступ до інтернету (швидкістю - ред.) менш як 30 мегабітів", - сказала Новосад, повідомляє "Громадське".
Міністерка розповіла, що в 2019 році з бюджету виділили 700 мільйонів гривень на інтернетизацію, гроші виділили через субвенцію на підвищення якості освіти.
"На жаль, ми мусимо констатувати, що з 700 мільйонів гривень на всю країну, які пішли, станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність чи неможливість ці кошти використати", - розповіла вона.
Новосад зазначила, що тепер підключенням інтернету в школах займатиметься Міністерство діджиталізації, а не МОН.
Нагадаємо, міністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена - ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.
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