ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена — ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Освтінім омбудсменом України стане вчитель медіаграмотності
"Зрештою, фінальним фактором під час прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, рівнях"
Фото:mon.gov.ua
Гриневич зазначила, що їй було важко обрати одну кандидатуру з трьох, запропонованих комісією МОН, повідомляє пресслужба МОН.
"Зрештою, фінальним фактором під час прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, рівнях, а також розуміння цінностей та суті реформ, які розпочаті в освіті", - сказала вона.
Нагадаємо, що аналітичний центр CEDOS разом з МОН розробили поради для вступників у заклади вищої освіти.
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12 07 2019 18:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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