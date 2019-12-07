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Освтінім омбудсменом України стане вчитель медіаграмотності

"Зрештою, фінальним фактором під час прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, рівнях"
Міністерка освіти та науки Лілія Гриневич погодила кандидатуру освітнього омбудсмена — ним стане Сергій Горбачов, вчитель медіаграмотності, директор спеціалізованої школи № 148 Києва.
Освтінім омбудсменом України стане вчитель медіаграмотності Фото:mon.gov.ua

Гриневич зазначила, що їй було важко обрати одну кандидатуру з трьох, запропонованих комісією МОН, повідомляє пресслужба МОН.

"Зрештою, фінальним фактором під час прийняття рішення стало основне – це знання системи освіти на різних, зокрема управлінських, рівнях, а також розуміння цінностей та суті реформ, які розпочаті в освіті", - сказала вона.

Нагадаємо, що аналітичний центр CEDOS разом з МОН розробили поради для вступників у заклади вищої освіти.

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12 07 2019 18:37
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