Обрати вуз стане легше — для вступників розробили тест
"Треба добре подумати перед тим, як визначатися, до якого закладу вищої освіти ви будете подавати документи. І саме для того, щоб полегшити вирішення цього завдання, Міністерство освіти та науки в партнерстві з аналітичним центром CEDOS розробили відповідні поради для вступників. Фактично вступнику потрібно пройти невеличкий тест. Поставити собі кілька запитань, і стає зрозумілішою ситуація, як обрати спеціальність і відповідний вищий навчальний заклад", - розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє "Укрінформ".
Поради доступні на сайті аналітичного центру CEDOS і складаються з декількох частин, присвячених вибору спеціальності, вибору університету, а також можливості навчання за кордоном.
Нагадаємо, що вже визначено порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури.
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