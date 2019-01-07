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Обрати вуз стане легше — для вступників розробили тест

"Міністерство освіти та науки в партнерстві з аналітичним центром CEDOS розробили відповідні поради для вступників. Фактично вступнику потрібно пройти невеличкий тест. Поставити собі кілька запитань, і стає зрозумілішою ситуація, як обрати спеціальність і відповідний вищий навчальний заклад"
Аналітичний центр CEDOS разом з МОН розробили поради для вступників у заклади вищої освіти.
Обрати вуз стане легше — для вступників розробили тест Фото: akcent.org.ua

"Треба добре подумати перед тим, як визначатися, до якого закладу вищої освіти ви будете подавати документи. І саме для того, щоб полегшити вирішення цього завдання, Міністерство освіти та науки в партнерстві з аналітичним центром CEDOS розробили відповідні поради для вступників. Фактично вступнику потрібно пройти невеличкий тест. Поставити собі кілька запитань, і стає зрозумілішою ситуація, як обрати спеціальність і відповідний вищий навчальний заклад", - розповіла міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє "Укрінформ".

Поради доступні на сайті аналітичного центру CEDOS і складаються з декількох частин, присвячених вибору спеціальності, вибору університету, а також можливості навчання за кордоном.

Нагадаємо, що вже визначено порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури.

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01 07 2019 20:57
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