ЗНО 2019: стало відомо, хто подолав поріг склав / не склав
Це зробила Експертна комісія з при Українському центрі оцінювання якості освіти, повідомляє Кабінет міністрів України.
За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
- математика – 11;
- українська мова та література – 23;
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фізика – 13.
Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з цих предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з української мови і літератури - 84% вступників, з математики – 81,83%, з фізики – 85%.
Результати тестування з вищезгаданих предметів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників 14 червня 2019 року.
Як і торік, учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках 17 червня.
Уже 19 червня комісія визначатиме поріг “склав/не склав” з іноземних мов та біології, а 21 червня - з історії України, географії та хімії.
Нагадаємо, що на ЗНО-2019 зареєструвалися 57% від очікуваної кількості випускників шкіл - загалом 185 тисяч.
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