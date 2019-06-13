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ЗНО 2019: стало відомо, хто подолав поріг склав / не склав

Поріг "склав/не склав" подолали: з української мови і літератури - 84% вступників
Порогові бали ЗНО 2019 склав/не склав з математики, фізики, української мови та літератури – визначено.
ЗНО 2019: стало відомо, хто подолав поріг склав / не склав Фото: з відкритих джерел

Це зробила Експертна комісія з при Українському центрі оцінювання якості освіти, повідомляє Кабінет міністрів України. 

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

  • математика – 11;
  • українська мова та література – 23;

  • фізика – 13.

Від загальної кількості осіб, які брали участь у тестуванні з цих предметів, поріг "склав/не склав" подолали: з української мови і літератури - 84% вступників, з математики – 81,83%, з фізики – 85%.

Результати тестування з вищезгаданих предметів будуть опубліковані на інформаційних сторінках учасників 14 червня 2019 року.

Як і торік, учасники тестування зможуть ознайомитися зі скан-копіями своїх бланків відповідей. Вони будуть розміщені на інформаційних сторінках 17 червня.

Уже 19 червня комісія визначатиме поріг “склав/не склав” з іноземних мов та біології, а 21 червня - з історії України, географії та хімії.

Нагадаємо, що на ЗНО-2019 зареєструвалися 57% від очікуваної кількості випускників шкіл - загалом 185 тисяч.

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13 06 2019 15:52
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