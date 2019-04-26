З 2021 ЗНО з математики буде обов'язковим

Випускники українських шкіл з 2021 року складатимуть обов'язковий іспит з математики, а історія України та іноземна мова будуть предметами за вибором, заявила під час Години запитань до уряду міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

"З 2021 року ми плануємо запровадити обов'язковий іспит із математики для всіх випускників. І я хочу сьогодні це анонсувати на засіданні Верховної Ради завчасно. Це означає, що випускники дев'ятих класів цього року будуть уже готуватися до такого іспиту", - сказала вона під час виступу у Верховній Раді, повідомляє DT.ua.

Таке рішення обумовлене тим, що базові математичні навички необхідні кожній людині, додала вона. При цьому вона підкреслила, що всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики.

Іспит буде дворівневим - таким, що підтверджує базові знання, і поглибленим, для "гуманітаріїв" і "технарів", зазначила вона.

Також міністерство готує посилене вивчення з 2021 року математики та іноземних мов, зокрема англійської, яка буде на рівні з історією України одним із обов'язкових іспитів на вибір.

Зараз випускники обов'язково повинні здавати ЗНО з української мови та історії, а також з математики або іноземної мови на вибір.

Нагадаємо, цьогоріч для випускників шкіл з угорської громади поріг складання ЗНО буде занижено на кілька балів.