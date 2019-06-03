Вступна кампанія: на ЗНО-2019 записалися більше половини цьогорічних випускників
"За 28 днів від початку реєстрації для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєстровано 185 535 осіб. У відсотковому співвідношенні це становить 57% від очікуваної кількості випускників закладів загальної середньої освіти 2019 року, 50% від очікуваної кількості студентів закладів вищої освіти, 46% учнів (слухачів) закладів професійної (професійно-технічної) освіти", - повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Найактивніше реєструються абітурієнти на Дніпропетровщині (18 466), в Києві (17 159), а також у Харківській (14 067) та Львівській (13 787) областях.
Уже традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури – 184 409, історії України – 122 916, математики – 87 002. Четвертий за популярністю навчальний предмет – англійська мова (53 597), п’ятий – географія (44 168).
В УЦОЯО нагадали, що комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації (ДПА) у формі ЗНО керівники закладів освіти надсилають до 18 березня.
Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 25 березня. Внести зміни до реєстраційних даних можна на сайті УЦОЯО.
Нагадаємо, що 5 лютого розпочалася реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання, яке триватиме до 25 березня.
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