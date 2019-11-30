Apple перегляне політику позначення спірних територій після інциденту з картою Криму

Американська корпорація Apple має намір переглянути свою політику позначення спірних територій на картах і в додатках.

"Ми проведемо поглиблений аналіз принципів, якими керуємося під час позначення спірних кордонів у наших сервісах, і в результаті, можливо, внесемо зміни в майбутньому", - сказала Мюллер, передає LB.ua.

Вона пояснила, що для Apple звичайна практика в разі прийняття рішень про географічні позначення на карті - це вивчення міжнародного права, а також відповідних законів США і конкретних країн, в яких працює компанія.

У ситуації з Кримом Apple внесла зміни на своїх пристроях в Росії "відповідно до нового закону, який набрав там чинності", вказала прессекретар. За її словами, на інші країни ці зміни не поширюються.

Нагадаємо, що Голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple скасувати рішення про позначення на її картах Криму як частини Росії.