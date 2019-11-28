Литва підтримала Україну на тлі рішення Apple щодо Криму

"Глобальна політика не є вашою сильною стороною"

"Ми приєднуємось, висловлюючи розчарування підходом Apple до Криму як Росії. Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неосвіченої позиції, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його досі окуповує Росія, це земля України, в цій війні досі гинуть люди", - заявив Лінкявічюс.

Голова литовського МЗС Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple скасувати рішення про позначення на її картах Криму як частини Росії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми приєднуємось, висловлюючи розчарування підходом Apple до Криму як Росії. Ми закликаємо Apple відмовитися від цієї неосвіченої позиції, оскільки статус-кво в Криму не змінився: його досі окуповує Росія, це земля України, в цій війні досі гинуть люди", - заявив Лінкявічюс.

Напередодні Apple розкритикував голова МЗС України Вадим Пристайко. "Глобальна політика не є вашою сильною стороною" - зазначив він.