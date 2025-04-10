Apple переправляє 600 тонн iPhone з Індії через мита Трампа – Reuters

Так Apple намагається обійти нові американські мита та запастися iPhone на ринку США.

Компанія Apple перевезла приблизно 600 тонн iPhone зі своїх заводів в Індії до США, намагаючись випередити нові митні тарифи адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

Із березня до США відправили шість вантажних авіарейсів, кожен з яких міг вмістити до 100 тонн продукції. Reuters підрахувало, що iPhone 14 із зарядним пристроєм важить приблизно 350 грамів — тобто загалом до США могли відправити майже 1,5 мільйона одиниць iPhone.

Reuters пише, що так Apple намагається обійти нові американські мита та запастися iPhone на ринку США — одному з найбільших для компанії. Аналітики попереджають, що ціни на iPhone у США можуть різко зрости, враховуючи залежність Apple від імпорту з Китаю, де виробляють більшість пристроїв компанії.

Зараз США обкладають китайські товари митом у 125%. За оцінками фінансової компанії Rosenblatt Securities, при такому тарифі ціна останнього iPhone 16 Pro Max зросте з $1 599 до $2 300. Для порівняння: імпорт з Індії обкладають митом у 26%, але наразі тарифи зменшили до 10% на 90 днів через нове рішення президента Трампа. Тобто й ціна за iPhone буде меншою.

Останнім часом Apple наростила виробництво своєї продукції в Індії на 20% — наймає нових працівників і ввела шестиденний робочий тиждень на найбільшому заводі Foxconn у Ченнаї. Це підтвердили два незалежні джерела, зазначає Reuters. У 2023 році цей завод виготовив 20 мільйонів iPhone, зокрема останні моделі iPhone 15 і 16.

Смартфони iPhone від Apple понад 10 років виробляли в Китаї. Однак через численні політичні й економічні суперечності між США і Китаєм компанія шукає нові майданчики для виробництва і робить ставку на Індію. Два її основні постачальники — Foxconn і Tata — вже мають три заводи у країні, а ще два будують.

Apple щороку продає понад 220 мільйонів iPhone по всьому світу. Пʼята частина iPhone, що імпортуються до США, надходить з Індії, решта — з Китаю.

Нагадаємо, компанія Apple 3 квітня втратила понад $250 млрд ринкової вартості. Це зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа. Хоча гендиректор Тім Кук намагався налагодити стосунки з Білом домом, це не допомогло.