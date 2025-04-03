Apple втратила $250 млрд через нові тарифи Трампа

Трамп запровадив великі тарифи на товари, які ввозять до США з Азії.

Компанія Apple 3 квітня втратила понад $250 млрд ринкової вартості. Це зробило її однією з найбільших жертв тарифної політики Дональда Трампа. Хоча гендиректор Тім Кук намагався налагодити стосунки з Білом домом, це не допомогло.

Про це пише FT.

На початку торгів у Нью-Йорку акції виробника iPhone впали на 8,5%. Через це ринкова капіталізація Apple зменшилася з $3,37 трлн до $3,12 трлн.

Трамп запровадив великі тарифи на товари, які ввозять до США з Азії. Це зачепило ключові країни, де Apple має постачальників і виробництво: Китай, Тайвань, Індію та В’єтнам.

Цей крок вплине на майже всі моделі iPhone, iPad, Mac та аксесуари, які продає цей технологічний гігант.

Президент США обіцяє «звільнити» економіку. Але для Кука це означає складний вибір: підвищити ціни на дорогі гаджети чи покрити додаткові витрати самостійно. Останнє може зменшити прибутки компанії на десятки мільярдів доларів, які так цінують інвестори Apple, зазначило видання.

Аналітики Citi вважають, що понад 90% виробництва Apple зосереджено в Китаї. На товари з цієї країни чекають тарифи у розмірі щонайменше 54%. В’єтнам та Індія, де виготовляють дедалі більше продуктів Apple, таких як iPhone, AirPods і годинники, зіткнуться з тарифами у 46% і 26% відповідно.

Але напівпровідники поки що звільнені від нових тарифів. Це може захистити Apple, яка купує чіпи у тайванської компанії TSMC, від тарифу в 32% на товари з Тайваню. Новий завод TSMC в Аризоні, ймовірно, отримує значну частину мільярдів доларів, які Apple і Nvidia обіцяють витратити на виробництво в США. Проте розширення цього заводу може подорожчати через новий тариф у 20% на імпорт із ЄС, зокрема від нідерландської компанії ASML, яка виробляє обладнання для чипів.

Аналітики Citi прогнозують, що тарифи з Китаю можуть знизити загальну маржу Apple на 9%, якщо їх не вдасться уникнути. За оцінками Jefferies, цього року до США з Китаю ввезуть 37 мільйонів iPhone. Це зменшить чистий прибуток Apple на 14%, якщо ціни не підвищать, щоб компенсувати витрати.

Тарифи потрясуть ланцюжок постачання Apple. У записці Jefferies від четверга сказано: "Навіть якщо Apple звільнять від нинішніх тарифів, компанії доведеться швидше диверсифікувати ланцюжок постачання. А для цього потрібно краще платити своїм постачальникам".