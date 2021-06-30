Apple відкрила офіс в Україні – що зміниться

Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції

Сьогодні компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні і планує самостійно ввозити техніку та контролювати магазини офіційних дилерів.

Про це у Фейсбуці написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції", - зауважив Федоров.

Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні, додав очільник Мінцифри.

За його словами, "вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів. Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів - створити окремі добірки з українськими виконавцями".

За останній рік, повідомив Федоров, "Україна здійснила прорив у діджитал-сфері і я радий, що міжнародні партнери розуміють це. Вдячний Apple за прояв особливої уваги до нашого ринку".