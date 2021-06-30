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Apple відкрила офіс в Україні – що зміниться

Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції
Сьогодні компанія Apple відкрила офіційний офіс в Україні і планує самостійно ввозити техніку та контролювати магазини офіційних дилерів.
Apple відкрила офіс в Україні – що зміниться Фото: з вільного доступу
Про це у Фейсбуці написав віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
"Сьогодні Apple відкрила офіційний офіс в Україні. А тільки вчора в компанії з’явилась підтримка українською. Такі новини свідчать про високий рівень довіри до України, які посилюють наш імідж і приваблюють нові інвестиції", - зауважив Федоров.
 
Apple планує самостійно ввозити техніку в Україну та контролювати магазини офіційних дилерів, які надають послуги компанії в Україні, додав очільник Мінцифри.
 
За його словами, "вже більше року ми з командою в тісній співпраці з Apple як з європейським, так і з американським офісом. Разом плануємо запускати нові послуги Apple для українських користувачів. Працюємо над тим, щоб адаптувати голосовий помічник Siri до української мови. Покращити рекомендації Apple Music для наших користувачів - створити окремі добірки з українськими виконавцями".
 
За останній рік, повідомив Федоров, "Україна здійснила прорив у діджитал-сфері і я радий, що міжнародні партнери розуміють це. Вдячний Apple за прояв особливої уваги до нашого ринку".
 
Нагадаємо, що користувачі з України при зверненні до служби підтримки Apple Support можуть отримати необхідну консультацію українською мовою.
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30 06 2021 17:56
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