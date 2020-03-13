Apple відкрив усі магазини в Китаї, які раніше закрив через коронавірус

Apple 13 березня відкрив усі свої фірмові магазини в Китаї, які місяць тому закрив через спалах коронавірусу

У лютому Apple повідомляв, що тимчасово закриє всі свої офіційні магазини та корпоративні офіси на материковій частині Китаю через епідемію смертельного коронавірусу. Водночас інтернет-магазин компанії працював весь цей час без змін.

Про це повідомляє BBC, зазначає "Громадське".

Відсьогодні працюють усі 42 офіційні магазини Apple. Деякі з них працюють за зміненим графіком.

У лютому Apple повідомляв, що тимчасово закриє всі свої офіційні магазини та корпоративні офіси на материковій частині Китаю через епідемію смертельного коронавірусу. Водночас інтернет-магазин компанії працював весь цей час без змін.

Через спалах коронавірусу у світі зменшився попит на нові телефони Apple. У порівнянні з лютим 2019 року, Apple продав удвічі менше iPhone.

У Китаї спостерігається зменшення кількості нових заражених коронавірусом. За останніми даними, у Китаї 80 945 інфікованих.

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