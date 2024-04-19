Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Apple видалила з китайського Appstore WhatsApp, Threads та інші додатки

19 квітня 2024, 17:18
Apple видалила з китайського Appstore WhatsApp, Threads та інші додатки
Після наказу китайського уряду, який послався на міркування національної безпеки, компанія Apple видалила додатки WhatsApp і Threads від Meta Platforms.

Про це передає Reuters.

Ще два додатки для обміну повідомленнями: Telegram і Signal, теж були видалені з магазину, згідно з даними компаній Qimai і AppMagic, як і займаються відстеженням додатків.

Видалення чотирьох додатків свідчить про зростаючу нетерпимість з боку центрального уряду Китаю до принаймні деяких іноземних сервісів онлайн-повідомлень, які виходять з-під його контролю, також це свідчить про меншу свободу дій для Apple в Китаї.

Правляча партія КНР посилює контроль над використанням Інтернету в країні, запроваджуючи повну цензуру чутливих тем у соціальних мережах і моніторинг комунікації. Пекін запропонував політику, спрямовану на скорочення часу, який діти проводять в Інтернеті.

Заборона WhatsApp і Threads відбувається перед голосуванням в законодавчому органі США щодо законопроекту, який змусить китайську компанію ByteDance продавати TikTok, інакше їй загрожує заборона на ринку США.

 
КитайAppleappstore

Останні матеріали

Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється