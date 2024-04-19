Після наказу китайського уряду, який послався на міркування національної безпеки, компанія Apple видалила додатки WhatsApp і Threads від Meta Platforms.

Про це передає Reuters.

Ще два додатки для обміну повідомленнями: Telegram і Signal, теж були видалені з магазину, згідно з даними компаній Qimai і AppMagic, як і займаються відстеженням додатків.

Видалення чотирьох додатків свідчить про зростаючу нетерпимість з боку центрального уряду Китаю до принаймні деяких іноземних сервісів онлайн-повідомлень, які виходять з-під його контролю, також це свідчить про меншу свободу дій для Apple в Китаї.

Правляча партія КНР посилює контроль над використанням Інтернету в країні, запроваджуючи повну цензуру чутливих тем у соціальних мережах і моніторинг комунікації. Пекін запропонував політику, спрямовану на скорочення часу, який діти проводять в Інтернеті.

Заборона WhatsApp і Threads відбувається перед голосуванням в законодавчому органі США щодо законопроекту, який змусить китайську компанію ByteDance продавати TikTok, інакше їй загрожує заборона на ринку США.