Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна почала блокувати акаунти в TikTok

18 квітня 2024, 19:45
Україна почала блокувати акаунти в TikTok
Фото: з вільних джерел
Наразі вже заблоковано 24 канали, які просувають проросійські теми.

Серед каналів акаунти Анатолія Шарія, Олександра Дубінського і Діани Панченко.

Про це сьогодні Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України написав в Telegram-каналі.

В центрі повідомили, що як напередодні і обіцяли - стартував процес блокування інструментів поширення російської дезінформації у соцмережі TikTok. 

"Уже заблоковано 24 канали, які просували проросійські наративи. Серед них: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші", - йдеться в дописі. 

У відомстві додали, що робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває. 

Раніше ЦПД також оприлюднив список TikTok-акаунтів, які поширюють ворожу дезінформацію. 

Станом на 15 квітня в переліку було 83 канали.

Крім того, на початку року ЄС відкрив офіційне розслідування проти TikTok.

 

УкраїнаTikTokблокування

Останні матеріали

Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Політика
Чи дійсно США прихильні до України? Вимоги до обстрілів російських НПЗ – збочення – The Hill
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 14:04
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Політика
Як кремлівські агенти скуповують політиків Європи та США. Та чи є протидія – огляд ЗМІ
Переклад iPress – 16 квітня 2024, 11:43
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється