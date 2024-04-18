Україна почала блокувати акаунти в TikTok
Серед каналів акаунти Анатолія Шарія, Олександра Дубінського і Діани Панченко.
Про це сьогодні Центр протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони України написав в Telegram-каналі.
В центрі повідомили, що як напередодні і обіцяли - стартував процес блокування інструментів поширення російської дезінформації у соцмережі TikTok.
"Уже заблоковано 24 канали, які просували проросійські наративи. Серед них: ostap_stakhiv_lviv, oleshkonews, diana_panchenko_tiktok, dubinskypro, zuben co, supersharij, soska.russia, zubenlive та інші", - йдеться в дописі.
У відомстві додали, що робота над блокуванням каналів зі списку на території України та виявленням нових триває.
Раніше ЦПД також оприлюднив список TikTok-акаунтів, які поширюють ворожу дезінформацію.
Станом на 15 квітня в переліку було 83 канали.
Крім того, на початку року ЄС відкрив офіційне розслідування проти TikTok.