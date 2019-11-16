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Apple видалить 181 додаток, пов'язаний із вейпінгом

Компанія ухвалила рішення про видалення програм після того, як 14 листопада Центр контролю і профілактики захворювань США опублікував звіт із даними про смерть 42 американців
Компанія Apple видалить з Apple Store 181 програму, пов'язану з курінням вейпу, через занепокоєння щодо шкоди, яку спричиняють електронні сигарети.
Apple видалить 181 додаток, пов Фото: з вільних джерел

Apple вже заборонив в Apple Store додатки, що рекламують картриджі для вейпів, повідомляє "Громадське". Відтепер компанія видалить додатки, за допомогою яких користувачі могли керувати температурою та підсвічуванням вейпів, а також спілкуватися одне з одним в спеціалізованих соцмережах і читати новини про електронні сигарети.

Водночас ті, хто вже встановив такі програми, зможе й надалі ними користуватися.

Компанія ухвалила рішення про видалення програм після того, як 14 листопада Центр контролю і профілактики захворювань США опублікував звіт із даними про смерть 42 американців. Причиною їх смерті експерти назвали хворобу легень, пов'язану з курінням електронних сигарет. Загалом Центр зафіксував 2172 випадки захворювань від вейпінгу.

Нагадаємо, що вчені з’ясували, що навіть короткочасне куріння електронних сигарет шкодить здоров’ю

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16 11 2019 11:21
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