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Вчені з’ясували, що навіть короткочасне куріння електронних сигарет шкодить здоров’ю

Вчені з’ясували, що навіть короткочасне куріння електронних сигарет шкодить здоров’юНімецькі вчені з Медичного центру Майнцского університету з’ясували, що дим від електронних сигарет завдає шкоди організму навіть при короткочасному палінні.
Вчені з’ясували, що навіть короткочасне куріння електронних сигарет шкодить здоров’ю Фото: guoz.cv.ua

Як пише "European Heart Journal", експерименти з електронними сигаретами та їхнім впливом на здоров’я проводили на мишах, повідомляє "Громадське".

Вчені з’ясували, що дим навіть при короткочасному курінні викликає окислювальний стрес кровоносних судин серцево-судинної системи, головного мозку і легень.

Окрім того, використання електронних сигарет викликало виражені несприятливі серцево-судинні, легеневі та цереброваскулярні наслідки.

На думку вчених, активне куріння е-сигарет впливає й на порушення функції ендотелію - внутрішнього шару клітин, якими вистелені капіляри, судини і серце.

Нагадаємо, за останніми даними, кількість жертв, які курили електронні сигарети, у США перевищила 30 осіб. Ще понад півтори тисячі людей проходять лікування від згубних наслідків куріння вейпів. Значна частина постраждалих та загиблих - люди, молодші 21 року.

Медики припускають, що легені пацієнтів були забиті й запалені через масла з пароподібних рідин, які використовують у вейпах.

Нагадаємо, що від хвороби легень, викликаної курінням вейпу, померли 17 жителів США та британець

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13 11 2019 17:41
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