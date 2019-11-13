Вчені з’ясували, що навіть короткочасне куріння електронних сигарет шкодить здоров’ю
Як пише "European Heart Journal", експерименти з електронними сигаретами та їхнім впливом на здоров’я проводили на мишах, повідомляє "Громадське".
Вчені з’ясували, що дим навіть при короткочасному курінні викликає окислювальний стрес кровоносних судин серцево-судинної системи, головного мозку і легень.
Окрім того, використання електронних сигарет викликало виражені несприятливі серцево-судинні, легеневі та цереброваскулярні наслідки.
На думку вчених, активне куріння е-сигарет впливає й на порушення функції ендотелію - внутрішнього шару клітин, якими вистелені капіляри, судини і серце.
Нагадаємо, за останніми даними, кількість жертв, які курили електронні сигарети, у США перевищила 30 осіб. Ще понад півтори тисячі людей проходять лікування від згубних наслідків куріння вейпів. Значна частина постраждалих та загиблих - люди, молодші 21 року.
Медики припускають, що легені пацієнтів були забиті й запалені через масла з пароподібних рідин, які використовують у вейпах.
Нагадаємо, що від хвороби легень, викликаної курінням вейпу, померли 17 жителів США та британець
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