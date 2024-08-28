Вчені розгадали таємницю найспекотнішого періоду Землі

400 тисяч років тому планета розігрілася до піку.

Вчені розкрили таємницю найспекотнішого періоду в історії Землі, який настав 400 тисяч років тому. Їм вдалося зрозуміти, чому при слабкому сонячному випромінюванні та невисокій концентрації парникових газів відбулося масштабне танення льодовиків, що призвело до стрімкого підняття рівня моря.

Про це повідомляє SciTechDaily.

Протягом мільйонів років Земля переживала цикли льодовикових та теплих періодів. Нині ми переживаємо теплий період, на який сильний вплив справила діяльність людини. З підвищенням концентрації парникових газів у атмосфері глобальне потепління посилюється. Це призводить до швидкого танення крижаних щитів, підвищення рівня моря та створення загроз для екосистем та людських спільнот. Розуміння механізмів, які лежать у основі цих періодів потепління, шляхом вивчення минулих екстремально теплих періодів є найважливішим завданням для сучасних учених.

Вважається, що найспекотніший період останніх мільйонів років відбувся 400 тисяч років тому. У ті часи в Північній півкулі було набагато менше льоду, ніж зараз, а рівень моря був на 10 метрів вищим. Що дивно, але випромінювання сонця, один із головних факторів у потеплінні, було відносно слабким, а рівень парникових газів – нижчим, ніж сьогодні.

Доктор Сун-Мін Ху, науковий співробітник кафедри наук про Землю Національного тайванського університету (NTU), разом із міжнародною групою під керівництвом заслуженого професора NTU Шень Чуан-Чжоу, ймовірно, змогли розкрити цю таємницю.

Вчені використали дані спелеотемів із середземноморських печер та записи про північноатлантичний океан. В результаті вони змогли отримати дані про те, що спричинило аномальне потепління 400 тисяч років тому.

За словами вчених, ключ до розгадки "парадоксу MIS 11c" лежить у розумінні послідовності реакцій крижаних щитів Землі, океанів та атмосфери на сонячне випромінювання. Через відсутність точного датування в більшості океанічних і сухопутних записів це питання спантеличувало вчених протягом багатьох років.

У 2014 році вчені NTU та інших університетів витягли керн із печери Басура на півночі Італії. Їм удалося реконструювати екологічну історію Південної Європи від 480 000 до 360 000 років тому. Порівнюючи сонячну радіацію, глобальні зміни рівня моря та різні кліматичні записи, команда нарешті розгадала «парадокс MIS 11c».

Дослідження вчених показали, що екстремально теплий період був пов'язаний із комбінацією чинників. Близько 426 тисяч років тому підвищена літня сонячна радіація у Північній півкулі вперше викликала екстремальне потепління у середніх та низьких широтах Атлантики. За збігом, у міру того, як відбувалося потепління океану, нахил Землі поступово збільшувався, роблячи літо спекотним, дозволяючи цій теплій воді зберігатися протягом тисяч років. Тривала передача тепла у високі широти через океанічні течії викликала незвичайне, тривале танення льодовиків шельфу, що призвело до найспекотнішого періоду в історії Землі за останній мільйон років.

І цей період є важливим прикладом розуміння глобального потепління. Як і сьогодні, в цей період не було особливо сильної сонячної радіації, але він показує, що тривале потепління океану саме по собі може спричинити значне руйнування льодовика шельфу і підвищення рівня моря без необхідності у екстремально високих атмосферних температурах або концентрацій парникових газів.

Дослідження показує вирішальну роль океанів у розвитку глобального потепління та руйнуванні шельфових льодовиків.