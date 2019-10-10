Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Apple видалив додаток для відстежування переміщення поліції в Гонконзі

"Apple" провів розслідування щодо використання HKmap.live і виявив, що додаток використовували для того, щоб готувати засади на правоохоронців і грабувати мешканців у місцях, де не було поряд поліцейських
Компанія Apple видалила додаток HKmap.live, який дозволяв протестувальникам у Гонконзі відстежувати переміщення поліції.
Apple видалив додаток для відстежування переміщення поліції в Гонконзі Фото: phoneradar.com

Зазначається, що лише минулого тижня компанія дозволила розмістити додаток в "Apple Store". Програма мала інформувати протестувальників у Гонконзі про місцеперебування правоохоронців, повідомляє "Громадське".

"Apple" провів розслідування щодо використання HKmap.live і виявив, що додаток використовували для того, щоб готувати засади на правоохоронців і грабувати мешканців у місцях, де не було поряд поліцейських.

Розробник програми "HKlive.map" заявив, що він не погоджується з рішенням "Apple". Він вважає, що додаток лише вдосконалив громадську безпеку.

Офіційне видання Комуністичної партії Китаю назвало додаток "токсичним" і засудило "Apple" за допомогу протестувальникам у Гонконзі. 

Нагадаємо, що у Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 10 2019 17:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

"Поправки Лозового", українському космосу бути, в Київ повертаються райради

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.