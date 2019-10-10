Apple видалив додаток для відстежування переміщення поліції в Гонконзі

"Apple" провів розслідування щодо використання HKmap.live і виявив, що додаток використовували для того, щоб готувати засади на правоохоронців і грабувати мешканців у місцях, де не було поряд поліцейських

Компанія Apple видалила додаток HKmap.live, який дозволяв протестувальникам у Гонконзі відстежувати переміщення поліції.

Зазначається, що лише минулого тижня компанія дозволила розмістити додаток в "Apple Store". Програма мала інформувати протестувальників у Гонконзі про місцеперебування правоохоронців, повідомляє "Громадське".

"Apple" провів розслідування щодо використання HKmap.live і виявив, що додаток використовували для того, щоб готувати засади на правоохоронців і грабувати мешканців у місцях, де не було поряд поліцейських.

Розробник програми "HKlive.map" заявив, що він не погоджується з рішенням "Apple". Він вважає, що додаток лише вдосконалив громадську безпеку.

Офіційне видання Комуністичної партії Китаю назвало додаток "токсичним" і засудило "Apple" за допомогу протестувальникам у Гонконзі.

Нагадаємо, що у Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією.