У Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією

Найбільша за останні роки акція протесту в Гонконзі призвела до зіткнень з поліцією

Поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду екстрадувати ймовірних правопорушників за запитом влади Китаю.

Правоохоронці в ніч на понеділок, 10 червня застосували кийки і сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду видавати за запитом китайських слідчих на материкову частину Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР, йдеться в DW.

У свою чергу, учасники протесту кидали в поліцейських пляшки і намагалися встановити металеві огорожі. Щонайменше один співробітник поліції зазнав тілесних ушкоджень.

Демонстрація тривала понад шість годин.

За оцінками організаторів акції, число її учасників перевищило один мільйон людей. У свою чергу, правоохоронці повідомили про 240 тисяч мітингарів. Чимало демонстрантів вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року. Тоді під час так званої "революції парасольок" сотні тисяч жителів Гонконгу протягом декількох тижнів вимагали відставки уряду і права самостійно обирати місцеву владу.