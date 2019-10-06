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У Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією

Найбільша за останні роки акція протесту в Гонконзі призвела до зіткнень з поліцією
Поліцейські застосували кийки та сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду екстрадувати ймовірних правопорушників за запитом влади Китаю.
У Гонконзі масові протести призвели до сутичок з поліцією Фото: DW

Правоохоронці в ніч на понеділок, 10 червня застосували кийки і сльозогінний газ проти незгодних з планами уряду видавати за запитом китайських слідчих на материкову частину Китаю осіб, підозрюваних у порушеннях законів КНР, йдеться в DW.

У свою чергу, учасники протесту кидали в поліцейських пляшки і намагалися встановити металеві огорожі. Щонайменше один співробітник поліції зазнав тілесних ушкоджень.

Демонстрація тривала понад шість годин.
 
За оцінками організаторів акції, число її учасників перевищило один мільйон людей. У свою чергу, правоохоронці повідомили про 240 тисяч мітингарів. Чимало демонстрантів вийшли на акцію з жовтими парасольками, нагадуючи про масові антиурядові акції у Гонконзі 2014 року. Тоді під час так званої "революції парасольок" сотні тисяч жителів Гонконгу протягом декількох тижнів вимагали відставки уряду і права самостійно обирати місцеву владу.
 
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10 06 2019 09:22
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