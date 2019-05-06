Протест на відставку Андрея Бабиша у Чехії став "найбільшим з часів падіння комунізму"
Організатори заявили, що на мітинг у вівторок прийшло 120 тисяч людей, йдеться у ВВС.
Якщо цю інформацію підтвердять офіційно, акція стане наймасовішим протестом у Чехії з часів "оксамитової революції" 1989 року, після якої президентом ЧССР обрали правозахисника Вацлава Гавела.
Прем'єр-міністр Бабиш відкидає звинувачення в перевищенні повноважень, попри появу проекту доповіді ЄС, автори якої вимагають повернення мільйонів євро субсидій, виділених Чехії.
Нагадаємо, 4 червня на Вацлавській площі Праги почалася демонстрація з вимогами відставки міністра юстиції Марії Бенешової, прем'єр-міністра Андрея Бабіша, а також забезпечення незалежності судової влади.
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