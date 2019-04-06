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Армія Судану відкрила вогонь по протестувальниках: понад 30 загиблих

Військова рада оголосила про розрив усіх домовленостей з опозицією
Британія і Німеччина подали запит на проведення засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію в Судані, де під час нападу військових на табір демонстрантів загинули понад 30 осіб.
Армія Судану відкрила вогонь по протестувальниках: понад 30 загиблих Фото: з відкритих джерел

Зустріч повинна відбутися у вівторок, 4 червня, повідомляє LB.ua з посиланням на Reuters.

У столиці Судану - Хартумі - військові відкрили вогонь по протестувальниках, які кілька тижнів блокували будівлю командування армії. У результаті загинули понад 30 осіб. За даними Комітету лікарів Судану, кількість загиблих у результаті військових дій становить уже 35 осіб, ще кілька сотень демонстрантів отримали поранення.

Точне число жертв силового розгону протестів назвати складно, оскільки армія блокує лікарні. ЗМІ повідомляють, що військові для розгону акції протесту застосували бойові патрони.

Після того, як армія застосувала силу проти учасників протесту, провідна опозиційна сила Судану - альянс "За свободу і зміни" - закликала жителів країни до безстрокової акції громадянської непокори.

"Закликаємо віднині почати безстрокову, загальну акцію протесту і страйк, які триватимуть, допоки не впаде режим", - йдеться у зверненні альянсу.

Владна Військова рада Судану сьогодні заявила, що скасовує всі домовленості з опозиційним альянсом і призначить вибори протягом наступних 9 місяців.

Такі дії армії Судану різко розкритикували США, Великобританія, Німеччина, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш. Вони виступили з вимогою припинення насильства.

Нагадаємо, що сили безпеки Судану відкрили вогонь по протестувальниках, намагаючись розігнати їхній табір, який уже кілька місяців є опорним пунктом боротьби за передачу правління від військових цивільному уряду.

 

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04 06 2019 10:31
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